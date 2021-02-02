Черный квадрат за зелеными стенами: архитектурное переосмысление искусства в доме в Японии
Фантастические формы стали распространенным архитектурным явлением, поэтому ими мало кого удивишь. Сюрпризом становится минимализм, который граничит с настоящим искусством.
Источник: ArchDaily
Минималистичный дом, который перекликается с "Черным квадратом" Малевича, расположенй в японском городе Йокогама.
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В доме проживает пара с тремя детьми. Зеленая стена высотой 6 метров обеспечивает прохладу в жару и полную приватность несмотря на панорамные окна во всем здании.
Городской дом в окружении зелени / Фото ArchDaily
Также зеленая стена образует комфортный внутренний дворик, в котором можно не переживать за безопасность детей.
Каждое пространство продумано для потребностей семьи / Фото ArchDaily
Функциональный внутренний дворик / Фото ArchDaily
Универсальная форма здания обеспечивает достаточное количество дневного света и хорошую вентиляцию. Главный вход интегрирован в гостиную, что значительно оживляет пространство.
Фантастический вечерний вид / Фото ArchDaily
Кубический дом за высокой зеленой стеной – отличный вариант семейного жилья в большом городе, который не требует большого бюджета и поражает своей необычностью и функциональностью.
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