Фантастические формы стали распространенным архитектурным явлением, поэтому ими мало кого удивишь. Сюрпризом становится минимализм, который граничит с настоящим искусством.

Источник: ArchDaily

Минималистичный дом, который перекликается с "Черным квадратом" Малевича, расположенй в японском городе Йокогама.

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В доме проживает пара с тремя детьми. Зеленая стена высотой 6 метров обеспечивает прохладу в жару и полную приватность несмотря на панорамные окна во всем здании.

Городской дом в окружении зелени / Фото ArchDaily

Также зеленая стена образует комфортный внутренний дворик, в котором можно не переживать за безопасность детей.

Каждое пространство продумано для потребностей семьи / Фото ArchDaily

Функциональный внутренний дворик / Фото ArchDaily

Универсальная форма здания обеспечивает достаточное количество дневного света и хорошую вентиляцию. Главный вход интегрирован в гостиную, что значительно оживляет пространство.

Фантастический вечерний вид / Фото ArchDaily

Кубический дом за высокой зеленой стеной – отличный вариант семейного жилья в большом городе, который не требует большого бюджета и поражает своей необычностью и функциональностью.