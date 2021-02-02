Чорний квадрат за зеленими стінами: архітектурне переосмислення мистецтва у будинку в Японії
Фантастичні форми стали поширеним архітектурним явищем, тому ними мало кого здивуєш. Сюрпризом стає мінімалізм, який межує із справжнім мистецтвом.
Джерело: ArchDaily
Мінімалістичний будинок, який перегукується з "Чорним квадратом" Малевича, розташований у японському місті Йокогама.
Цікаво Територія казкової розкоші: на Мальорці продають віллу вартістю 78 мільйонів доларів
У домі проживає пара з трьома дітьми. Зелена стіна висотою 6 метрів забезпечує прохолоду в спеку та повну приватність попри панорамні вікна у всій будівлі.
Міський дім в оточені зелені / Фото ArchDaily
Також зелена стіна утворює комфортний внутрішній дворик, в якому можна не переживати за безпеку дітей.
Кожен простір продуманий для потреб сім'ї / Фото ArchDaily
Функціональний внутрішній дворик / Фото ArchDaily
Універсальна форма будівлі забезпечує достатню кількість денного світла та хорошу вентиляцію. Головний вхід інтегрований у вітальню, що значно оживляє простір.
Фантастичний вечірній вигляд / Фото ArchDaily
Кубічний будинок за високою зеленою стіною – чудовий варіант сімейного житла у великому місті, який не потребує великого бюджету та вражає своєю незвичністю та функціональністю.
Поділитися новиною
-
Зручна інфраструктура та парк: стартує продаж квартир у ЖК "LIFE STORY" – деталі та знижки3 листопада 2020 , 17:14
-
Мистецтво на дорозі: на китайському острові Хайнань збудували новий скульптурний тунель – фото29 січня , 20:34
-
Сліпуча розкіш: вілла-замок у самому серці Техасу – фото31 січня , 19:50