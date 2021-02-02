Фантастичні форми стали поширеним архітектурним явищем, тому ними мало кого здивуєш. Сюрпризом стає мінімалізм, який межує із справжнім мистецтвом.

Джерело: ArchDaily

Мінімалістичний будинок, який перегукується з "Чорним квадратом" Малевича, розташований у японському місті Йокогама.

Цікаво Територія казкової розкоші: на Мальорці продають віллу вартістю 78 мільйонів доларів

У домі проживає пара з трьома дітьми. Зелена стіна висотою 6 метрів забезпечує прохолоду в спеку та повну приватність попри панорамні вікна у всій будівлі.

Міський дім в оточені зелені / Фото ArchDaily

Також зелена стіна утворює комфортний внутрішній дворик, в якому можна не переживати за безпеку дітей.

Кожен простір продуманий для потреб сім'ї / Фото ArchDaily

Функціональний внутрішній дворик / Фото ArchDaily

Універсальна форма будівлі забезпечує достатню кількість денного світла та хорошу вентиляцію. Головний вхід інтегрований у вітальню, що значно оживляє простір.

Фантастичний вечірній вигляд / Фото ArchDaily

Кубічний будинок за високою зеленою стіною – чудовий варіант сімейного житла у великому місті, який не потребує великого бюджету та вражає своєю незвичністю та функціональністю.