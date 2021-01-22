Работа на дому стала современной реальностью, и даже после отмены карантина работники еще не скоро вернутся в свои офисы. Вариация рабочего места посреди леса в уютной кабине – подробнее в нашем материале.

Новое рабочее пространство, разработанное студией креативной архитектуры и дизайна Hello Wood, представлено в форме деревянных кабинок. Они расположены прямо посреди лесов Венгрии, информирует Archdaily.

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Новое рабочее пространство выполняет функцию уединенного офиса без необходимости расширять свой дом или посещать многолюдные здания.

Кубическая форма миниофисов / Фото Archdaily

Кабинка получила название Workstation и станет идеальным пространством для работы или встреч. Также ее можно использовать как игровую комнату для детей.

Идеальное убежище для творчества / Фото Archdaily

При таком ограниченном пространстве архитекторам пришлось привлечь каждый лишний сантиметр. Рабочая станция приспосабливается к изменению сезона: ее утепленный интерьер обеспечивает комфорт комнаты зимой, тогда как встроенный кондиционер защищает от жары летних дней.

Внутренняя отделка помещения / Фото Archdaily

Установление такого офиса занимает всего несколько дней.

Благодаря отверстиям в потолке в помещение проникает максимум естественного света / Фото Archdaily

Любой модульный офис при необходимости можно легко заменить. Благодаря низкому энергопотреблению и естественной направленности салон также экологичным.

Замечательные кабинки-офисы, установленные в венгерских лесах, является прекрасной панорамой изменений в современном мире, когда благодаря творческому подходу и инновационным решениям можно работать в любом месте планеты.