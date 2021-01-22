Хижины в лесу: современное рабочее место, которое отвечает на вызовы времени – фото
Работа на дому стала современной реальностью, и даже после отмены карантина работники еще не скоро вернутся в свои офисы. Вариация рабочего места посреди леса в уютной кабине – подробнее в нашем материале.
Новое рабочее пространство, разработанное студией креативной архитектуры и дизайна Hello Wood, представлено в форме деревянных кабинок. Они расположены прямо посреди лесов Венгрии, информирует Archdaily.
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Новое рабочее пространство выполняет функцию уединенного офиса без необходимости расширять свой дом или посещать многолюдные здания.
Кубическая форма миниофисов / Фото Archdaily
Кабинка получила название Workstation и станет идеальным пространством для работы или встреч. Также ее можно использовать как игровую комнату для детей.
Идеальное убежище для творчества / Фото Archdaily
При таком ограниченном пространстве архитекторам пришлось привлечь каждый лишний сантиметр. Рабочая станция приспосабливается к изменению сезона: ее утепленный интерьер обеспечивает комфорт комнаты зимой, тогда как встроенный кондиционер защищает от жары летних дней.
Внутренняя отделка помещения / Фото Archdaily
Установление такого офиса занимает всего несколько дней.
Благодаря отверстиям в потолке в помещение проникает максимум естественного света / Фото Archdaily
Любой модульный офис при необходимости можно легко заменить. Благодаря низкому энергопотреблению и естественной направленности салон также экологичным.
Замечательные кабинки-офисы, установленные в венгерских лесах, является прекрасной панорамой изменений в современном мире, когда благодаря творческому подходу и инновационным решениям можно работать в любом месте планеты.
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