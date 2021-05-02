В 20-х годах прошлого века возле немецкого Вирдума построили будку для трансформатора, который должен был питать все окрестности.

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Впрочем, домике так и не суждено было выполнить свое предназначение, а последние 20 лет он вообще пустовал. Владелец уже хотел сносить здание, но община выступила против такой идеи и предложила альтернативный вариант.

Маленький приют туристов / Фото Archdaily

Заброшенный домик превратился в уютное место с прекрасным видом, в котором могут погостить туристы.

Функциональное пространство / Фото Archdaily

В стены здания добавили окна, чтобы увеличить обзор на территорию к придать дому света и обширности. Также в доме добавили верхний уровень с кроватью, чтобы максимально эффективно использовать все пространство.

Сон в историческом здании / Фото Archdaily

Трансформация этого здания – вдохновенная история, которая может стать хорошим примером для подобных построений по всему миру.