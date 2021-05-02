У 20-х роках минулого століття поблизу німецького Вірдуму побудували будку для трансформатора, який мав живити цілі околиці.

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Втім, будиночку так і не судилося виконати своє призначення, а останні 20 років він взагалі пустував. Власник вже хотів зносити будівлю, але громада виступила проти такої ідеї та запропонувала альтернативний варіант.

Маленький прихисток туристів / Фото Archdaily

Закинутий будиночок перетворився на затишне місце із чудовим краєвидом, в якому можуть погостювати туристи.

Функціональний простір / Фото Archdaily

У стіни будинку додали вікна, аби збільшити огляд на місцевість до додати будинку світла і просторості. Також у будинку додали верхній рівень із ліжком, щоб максимально ефективно використати весь простір.

Сон в історичній будівлі / Фото Archdaily

Трансформація цієї будівлі – натхненна історія, яка може стати хорошим прикладом для схожих побудов по всьому світу.