Середньовічний замок Манесс розташований на невеликому острові Унст, що на північному сході Шотландії. У володіння замку також входять 60 гектарів землі.

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Історичну нерухомість виставили на торги, які триватимуть до 30 квітня 2021 року. Переможець не лише втілить мрію стати власником замку, а й отримає титул барона.

Цікаво, що острів Унст – найпівнічніше місце Великобританії, а замок Манесс – найпівнічніший із усіх замків на Британських островах. Ціна замку стартує від 130 тисяч фунтів стерлінгів.

Середньовічна казка біля моря / Фото The vintage news

Замок був збудований у 1598 році для графа Роберта Стюарта. Існує велика ймовірність, що тут можуть бути залишки інших будівель 16 століття, які могли б виявити археологи, а види з повітря показують, що тут були декоративні сади.

Історична нерухомість має чудову територію / Фото The vintage news

На території замку є кілька занедбаних котеджів та сараїв. Нинішнє населення становить приблизно 600 людей, єдиний шлях до острова – пором. Існує припущення, що "Острів скарбів" Роберт Луїс Стівенсон написав саме під враженням від острова Унст.