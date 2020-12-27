Медитационные путешествия стали обыденностью для западного мира. Впрочем, есть места, которые способны удивлять даже самых больших скептиков. Об исключительной локации в Ливане – читайте в материале.

На вершине горы, под густыми деревьями ливанского леса создали пространство для отдыха, молитвы и медитации. Как сообщает Archdaily, это уникальное место получило название "Часовня Земли".

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Эта непревзойденная территория для размышлений позволяет посетителям сразу почувствовать как бесконечность простоты архитектуры, так и богатство окружающих ландшафтов.

Магический вид / Фото Archdaily

С помощью минималистичного дизайна разработчикам этого проекта удалось воплотить свой прекрасный замысел.

Деревья и их тени прекрасно дополняют это место / Фото Archdaily

Основа конструкции часовни – деревянный фасад. Отверстия в стенах позволяют солнечным лучам проникать в интерьер, освещая пространство и украшая его тенями окружающих деревьев. Ночью теплое сияние от часовни распыляется на окружающий густой лес, излучая свет, словно костер.

Совершенная игра света / Фото Archdaily

Медитации и размышления – отличная идея для отпуска после бешеного темпа современной жизни. "Часовня Земли" – одно из тех мест, которые необходимо посетить для духовного обогащения.