Чудо для медитации и погружения в себя: в Ливане открыли уникальный заповедник – фото
Медитационные путешествия стали обыденностью для западного мира. Впрочем, есть места, которые способны удивлять даже самых больших скептиков. Об исключительной локации в Ливане – читайте в материале.
На вершине горы, под густыми деревьями ливанского леса создали пространство для отдыха, молитвы и медитации. Как сообщает Archdaily, это уникальное место получило название "Часовня Земли".
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Эта непревзойденная территория для размышлений позволяет посетителям сразу почувствовать как бесконечность простоты архитектуры, так и богатство окружающих ландшафтов.
Магический вид / Фото Archdaily
С помощью минималистичного дизайна разработчикам этого проекта удалось воплотить свой прекрасный замысел.
Деревья и их тени прекрасно дополняют это место / Фото Archdaily
Основа конструкции часовни – деревянный фасад. Отверстия в стенах позволяют солнечным лучам проникать в интерьер, освещая пространство и украшая его тенями окружающих деревьев. Ночью теплое сияние от часовни распыляется на окружающий густой лес, излучая свет, словно костер.
Совершенная игра света / Фото Archdaily
Медитации и размышления – отличная идея для отпуска после бешеного темпа современной жизни. "Часовня Земли" – одно из тех мест, которые необходимо посетить для духовного обогащения.
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