Лісова магія: у Чилі спроєктували будинок, про який хочеться помріяти – фото
Тиша, спокій та єднання з природою –це базові речі, котрі необхідні для відпочинку від гамірного мегаполісу. Про чарівну лісову хатину на березі річки, яка надовго затягне у мрії – у матеріалі.
Будинок зовнішньо схожий на величезний ліхтар, захований у глибокому лісі. Проєкт, який отримав назву La Invernadera, не задумувався як постійний дім. Конструкція дозволяє легко демонтувати будівлю та перебудувати в будь-якому іншому місці, передає Dezeen.
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Конструкція будинку складається з трьох матеріалів: чилійської сосни, полікарбонату та сітки. Кожен з них представляє певну стихію природи: дерева, листя і світло.
Чарівний будиночок у лісі / Фото Dezeen
Тіні, які утворюються на сітчастих стінах, вдень мають золотистий колір, а вночі отримують енергію від штучного освітлення.
У повній тиші та спокої / Фото Dezeen
Будинок має площу 54 квадратні метри та розділений на три поверхи. На першому поверсі будинку є вітальня з дров’яною піччю та мінікухня, невелика ванна кімната та спальня. Скляні двері ведуть на палубу.
На будівництво споруди пішло 20 днів / Фото Dezeen
Три поверхи будинку, завдяки косим стінам, йдуть на спад. Сходи ведуть на перший і другий поверх. По обидва боки від них є місця для відпочинку, де можна насолодитися красивим видом на ліс.
Надзвичайно затишний інтер'єр / Фото Dezeen
La Invernadera – ідеальна лісова хатина, у якій можна відпочити від повсякденного життя.
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