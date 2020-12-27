Медитаційні подорожі стали буденністю для західного світу. Втім, є місця, які здатні дивувати навіть найбільших скептиків. Про виняткову локацію у Лівані – читайте у матеріалі.

На вершині гори, під густими деревами ліванського лісу створили простір для відпочинку, молитви та медитації. Як повідомляє Archdaily, це унікальне місце отримало назву "Каплиця Землі".

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Ця неперевершена територія для роздумів дозволяє відвідувачам відразу відчути як безкраїсть простоти архітектури, так і багатство навколишніх ландшафтів.

Магічний вигляд / Фото Archdaily

За допомогою мінімалістичного дизайну розробникам цього проєкту вдалося втілити свій пречудовий задум.

Дерева та їх тіні прекрасно доповнюють це місце / Фото Archdaily

Основа конструкції каплиці – дерев'яний фасад. Отвори у стінах дозволяють сонячним променям проникати в інтер’єр, освітлюючи простір і прикрашаючи його тінями навколишніх дерев. Вночі тепле сяйво від каплиці розпорошується на довколишній густий ліс, випромінюючи світло, неначе багаття.

Досконала гра світла / Фото Archdaily

Медитації та роздуми – чудова ідея для відпустки після шаленого темпу сучасного життя. "Каплиця Землі" – одне з тих місць, які необхідно відвідати для духовного збагачення.