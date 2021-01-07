В гавани Дублина скоро появится башня, которая станет ее украшением. Подробнее о невероятном деревянном сооружении – читайте в нашем материале.

Знаковая башня, получившая название "Dock Mill", спроектирована архитектурной фирмой Urban Agency. Как сообщает Archdaily, она будет иметь 18 этажей.

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Основным материалом конструкции здания является дерево.

Вид на башню / Фото Archdaily

Деревянная структура здания похожа на крону дерева, которая растет вверх сетью деревянных стропил, имитирующих ветви деревьев, окружая сплошную массу лестничной клетки и шахты лифта, что похожа на ствол.

Удивительная форма здания / Фото Archdaily

Разработчики проекту взяли за основу древесину, ведь именно этот древний материал используется тысячелетиями как традиционное строительное сырье. По их мнению, этот природный материал слишком часто выключатся из современного городского дизайна.

Украшение гавани / Фото Archdaily

Устойчивость, гибкость, транспортабельность и естественная красота постепенно возвращает древесину назад в архитектурный арсенал.

"Dock Mill" – это уникальный проект, который черпает вдохновение из природы, истории и окружающих доков.