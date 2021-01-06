Зі складської будівлі – у фантастичну віллу: дивовижні перетворення закинутої будівлі – фото
Друге життя будинків – це завжди вражаюче, адже перетворення споруд потребує творчого підходу. Про неймовірну трансформацію закинутої будівлі у Португалії – у нашому матеріалі.
У старому, закинутому складі початку XX століття у селі Бенкатель планують зробити масштабну реконструкцію. Перевтіленням буде займатися архітектурна фірма SMG Arquitectos, інформує Archdaily.
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Простір планують перетворити у сучасний білий будинок з трьома спальнями.
Кришталево біла будівля / Фото Archdaily
Площа проєкту становить близько 900 квадратних метрів.
Дім особливо вирізняється із висоти / Фото Archdaily
У будинку є багато відкритих та просторих територій. Круглі арки у досконалому внутрішньому дворику – це збереження відповідних архітектурних елементів минулого.
Сучасний дизайн будинку / Фото Archdaily
У реконструкції планують використати мармуровий камінь Ештремоза, який характерний для цього регіону.
Чудовий басейн у внутрішньому дворику / Фото Archdaily
Простора біла вілла – це чудове нове життя старого складу, яке подарує багато радості та приємних своїм власникам.
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