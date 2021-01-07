У гавані Дубліна незабаром з'явиться вежа, яка стане її окрасою. Детальніше про неймовірну дерев'яну споруду – читайте у нашому матеріалі.

Знакова вежа, котра отримала назву "Dock Mill", спроєктована архітектурною фірмою Urban Agency. Як повідомляє Archdaily, вона матиме 18 поверхів.

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Основним матеріалом конструкції будівлі є дерево.

Вид на вежу / Фото Archdaily

Дерев’яна структура будівлі схожа на крону дерева, яка зростає вгору мережею дерев’яних крокв, що імітують гілки дерев, оточуючи суцільну масу сходової клітки та шахти ліфта, яка схожа на стовбур.

Дивовижна форма будівлі / Фото Archdaily

Розробники проєкту взяли за основу деревину, адже саме цей стародавній матеріал використовується тисячоліттями як традиційна будівельна сировина. На їх думку, цей природний матеріал занадто часто виключаться із сучасного міського дизайну.

Окраса гавані / Фото Archdaily

Стійкість, гнучкість, транспортабельність та природна краса поступово повертає деревину назад в архітектурний арсенал.

"Dock Mill" – це унікальний проєкт, який черпає натхнення як з природи, історії та навколишніх доків.