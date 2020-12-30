Чудо-шатер в заснеженных горах Китая: фото впечатляющего конгресс-центра
Высокие стеклянные здания в центре мегаполисов – именно такими мы привыкли представлять бизнес-центры. Архитекторы в Китае показали замечательное исключение из этого правила. О новом, восхитительном конгресс-центре предпринимателей в горном ландшафте – в нашем материале.
В сердце горнолыжного курорта Ябули среди гор и снега расположился "Yabuli Entrepreneurs" – новый конгресс-центр, спроектированный MAD Architects, передает World Architecture.
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Здание создано для одной из самых влиятельных бизнес-организаций Китая для постоянного проведения ежегодных саммитов.
Волшебное здание, которое словно встроено в горный лес / Фото World Architecture
С 18 по 20 ноября состоялась церемония открытия заведения и его первое событие – 20-я ежегодная конференция CEF Yabuli, в которой приняли участие более 600 предпринимателей.
Красивая подсветка здания / Фото World Architecture
Проект построен вдоль оси горы. Это шатроподобная конструкция, для которой характерны мягкие, наклонные линии. Здание достигает максимальной высоты 24 метра и прекрасно вписывается в горный фон.
Необычная форма центра / Фото World Architecture
Конгресс имеет четыре этажа, на которых расположились музей, малая и большая аудитории (соответственно 356 мест и 1000 мест), серия конференц-залов и студий, а также дополнительные выставочные площади.
Привлекательное мерцание здания / Фото World Architecture
Днем естественный свет проникает внутрь через гигантское стеклянное окно. Ночью одно и то же мансардное окно позволяет теплому свечению парить от здания в холодный горный лес, вызывая образ костра, вокруг которого предприниматели делятся идеями, мыслями и историями.
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