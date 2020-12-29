Один из крупнейших художественных музеев Швейцарии получил новую жизнь. О традиционной архитектуре и новых подходах к реализации художественных замыслов – в материале.

Новое здание художественного музея Kunsthaus Zurich спроектировано берлинской студией Дэвида Чипперфилда. Его монолитная форма подчеркивает и дополняет здания 19-го века, которые расположены рядом, информирует Dezeen.

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Расположена на площади Heimplatz в старом городе Цюрих, пристройка обеспечивает больше галерейного пространства для Kunsthaus Zurich.

Известняковые колонны прекрасно дополняют фасад здания / Фото Dezeen

Благодаря новой и особой пристройке музей Kunsthaus Zurich теперь стал одним из крупнейших в Швейцарии.

За минималистическими колоннами скрытые панорамные окна / Фото Dezeen

Внутри посетителей встречает большое фойе, которое охватывает всю длину здания и к которому можно подняться с трех входов. Фойе образует связь между Heimplatz и новым парком под названием "Сад искусства", который одновременно является открытым выставочным пространством.

Просторное и стильное фойе / Фото Dezeen

Новые залы музея откроются для посетителей в 2021 году. Kunsthaus Zurich – впечатляющий музей, который запомнится гостям не только благодаря экспонатам.