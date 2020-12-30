Високі скляні будівлі в центрі мегаполісів – саме такими ми звикли уявляти бізнес-центри. Архітектори в Китаї показали чудовий виняток з цього правила. Про новий, винятковий конгрес-центр підприємців у гірському ландшафті – у нашому матеріалі.

У серці гірськолижного курорту Ябулі посеред гір та снігу розташувався "Yabuli Entrepreneurs" – новий конгрес-центр, спроєктований MAD Architects, передає World Architecture.

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Будівля створена для однієї із найвпливовіших бізнес-організацій Китаю для постійного проведення щорічних самітів.

Чарівна будівля, котра немов вбудована у гірський ліс / Фото World Architecture

З 18 по 20 листопада відбулася церемонія відкриття закладу та його перша подія – 20-та щорічна конференція CEF Yabuli, у якій взяли участь понад 600 підприємців.

Красива підсвітка будівлі / Фото World Architecture

Проєкт побудований вздовж осі гори. Це шатроподібна конструкція, для якої характерними є м’які, похилі лінії. Будівля досягає максимальної висоти 24 метри та чудово вписується у гірський фон.

Незвична форма центру / Фото World Architecture

Конгрес має чотири поверхи, містить музей, малу та велику аудиторію (відповідно 356 місць та 1000 місць), серію конференц-залів та студій та додаткові виставкові площі.

Привабливе мерехтіння будівлі / Фото World Architecture

Вдень природне світло проникає всередину через гігантське скляне вікно. Вночі одне і те ж мансардне вікно дозволяє теплому світінню ширяти від будівлі в холодний гірський ліс, викликаючи образ багаття, навколо якого підприємці діляться ідеями, думками та історіями.