Красивый, просторный и наполненный зеленью ресторан расположен в плотном и загрязненном мегаполисе Хошимин. Новый общественный объект станет украшением целого района.

Ресторан Brix & Momentum имеет особый выставочный зал, его создала архитектурная студия StudioDuo Architecture.

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Новый ресторан имеет большую площадь – более 2,5 тысяч квадратных метров.

Интерьер продуман до мелочей / Фото Archdaily

Пышный внутренний оазис наполнен зеленью и фонтанами. Новый общественный объект во Вьетнаме – это отдых от шумного мегаполиса и бетонных джунглей.

Ресторан рассчитан на 120 мест и расположен между бассейном и большим тропическим садом. Конструкция периметра стен позволяет воздуху проходить через них, охлаждая центральное пространство.

Уют и комфорт / Фото Archdaily

Структурный подход и методы строительства взяты из периода индустриализации Вьетнама с намерением связать более традиционный и ностальгический Сайгон с новым образом современного города.

Тропический рай / Фото Archdaily

Основные материалы объекта – дерево и керамический кирпич местного производства. Они придают зданию традиционную форму и создают связь с традициями Южного Вьетнама.