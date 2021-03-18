Тропический отдых: фото ресторана во Вьетнаме с невероятной зеленью
Красивый, просторный и наполненный зеленью ресторан расположен в плотном и загрязненном мегаполисе Хошимин. Новый общественный объект станет украшением целого района.
Источник:Archdaily
Ресторан Brix & Momentum имеет особый выставочный зал, его создала архитектурная студия StudioDuo Architecture.
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Новый ресторан имеет большую площадь – более 2,5 тысяч квадратных метров.
Интерьер продуман до мелочей / Фото Archdaily
Пышный внутренний оазис наполнен зеленью и фонтанами. Новый общественный объект во Вьетнаме – это отдых от шумного мегаполиса и бетонных джунглей.
Ресторан рассчитан на 120 мест и расположен между бассейном и большим тропическим садом. Конструкция периметра стен позволяет воздуху проходить через них, охлаждая центральное пространство.
Уют и комфорт / Фото Archdaily
Структурный подход и методы строительства взяты из периода индустриализации Вьетнама с намерением связать более традиционный и ностальгический Сайгон с новым образом современного города.
Тропический рай / Фото Archdaily
Основные материалы объекта – дерево и керамический кирпич местного производства. Они придают зданию традиционную форму и создают связь с традициями Южного Вьетнама.
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