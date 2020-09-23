Японский архитектор Терунобу Фухимори совместно с немецким музеем Insel Hombroich создали стильный чайный домик. Деревянное здание облицованное обгоревшей древесиной, а сама конструкция поднята на три метра над землей на необработанных стволах. Также домик получил стильный интерьер.

Домик стоит на шести несколькометровых стволах, сообщает Dwell.

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Фасад облицован деревом черного цвета через специальную технологию "уу суги бан". Она предусматривает обугливание дерева, которому предстоит контактировать с внешним миром. Это позволяет деревянным сооружениям дольше существовать без ремонта.



Обожженный фасад имеет много преимуществ / Фото Dwell

Фухимори, которому сейчас 73 года, известный в Японии как культуролог и архитектурный историк. Но только в 1991 году он наконец осуществил свой дебют в архитектуре, который уже удостоился похвалы от архитектурного сообщества страны.



Процесс обжига деревянного фасада широко распространен в Японии / Фото Dwell

Здание характеризуется небольшими "крыльями" с восточной и западной стороны.

В отличие от почерневшего экстерьера, интерьер обернутый дубовыми панелями светлого цвета, избегает ковров татами, которые присущи традиционным чайным домикам Японии.



Внутри также решили устроить выставку / Фото Dwell

Вокруг стола, который используется для чайных церемоний, стоит U-образная деревянная лавка. Также внутри на стенах разместили фото с самыми известными чайными домиками.

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