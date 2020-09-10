Архитектурная студия Ménard Dworkind реализовала проект изящного кедрового домика для отдыха с сауной на лесистом склоне холма в Канаде. Помещение имеет большие панорамные окна и насыщенный интерьер с деревянной облицовкой. Больше о лесном домике – читайте в материале.

Дом появился в провинции Квебек, сообщает Dezeen.

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Наружная облицовка небольшого помещения сделана из белого кедра с расчетом, что со временем он потемнеет и будет сливаться с окружающей средой.



Снаружи и изнутри облицовка деревянная / Фото Dezeen

Несмотря на то, что в доме есть много панорамных окон, он также оборудован ставнями.

Дом можно полностью закрыть для защиты от стихий, или открыть, чтобы сюда проник свет,

– рассказал один из проектантов.



Панорамные окна оборудованы ставнями / Фото Dezeen

Внутри архитекторы решили использовать фанеру из красной сосны, дуба и пихты. Черной фанерой облицевали спальню, прачечную и ванную комнату.

Кухня, столовая и гостиная здесь образуют одно общее пространство, посередине которого поставили печь на дровах.



Дом предназначен для отдыха владельца за городом / Фото Dezeen

Пол в доме бетонный, а стены ванной комнаты покрыты бледным деревом и белой мозаичной плиткой с подставкой для раковины.

Дом стоит отдельно от небольшой сауны, и связан с ней криволинейной лестницей, ведущей вниз по склону холма. Сауна оснащена душем под открытым небом и гамаком для отдыха.



Сам дом возведен на небольшом холме / Фото Dezeen

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Целью строительства, по словам разработчиков, является создание места, которое позволяет убежать от городской жизни, предоставляя своим гостям возможность укрепить связь с природой.

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