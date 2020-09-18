В селе Дземброня Ивано-Франковской области появился отдаленный домик под названием "Дзен Хата". Главной особенностью этого гестхауса является сочетание гостиничных удобств и уникального вида из окна. Из домика видна часть самого высокого горного хребта украинских Карпат – Черногоры. Лучше всего видны Говерла и Поп Иван. Больше о домике – читайте в материале.

"Дзен Хата" построена на высоте более 1 000 метров над уровнем моря, сообщает Lviv 1925.

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Дом доступен для бронирования круглый год. Помещение рассчитано на 2-4 человек, что лучше всего подойдет для отдыха пары или небольшой семьи.



Главное преимущество дома – пейзажи / Фото Дзен Хата

Из главных услуг, в гестхаусе предложат: быстрый интернет, ортопедический матрас, раскладной диван, стол, стул, печку на дровах, индукционную плиту, необходимую посуду, туалет, душ и даже кофейную машину.

На улице есть веранда с каменным полом и раскладным креслом, также рядом можно развести костер.



Домик предлагает небольшой двор / Дзен Хата

Главным минусом является инфраструктура, ведь даже до центра Дземброни пешком придется идти около 2,5 километра. Добраться сюда на собственном авто тоже будет нелегко из-за фактического отсутствия дороги. Словом, дом действительно отдаленный, поэтому вполне подойдет для уединения.



Внутри дом обшит деревом / Фото Дзен Хата

Также, именно с Дземброни лучше всего начинать восхождение на горы Поп Иван, Менчул, Бребенескул, Говерлу. Также недалеко расположены водопад Гук и озеро Бребенескул.

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Расположение дома позволяет совершить замечательную прогулку по Черногоре рядом / Фото Дзен Хата