С видом на Говерлу: в Карпатах появился уникальный домик – фантастические фото
В селе Дземброня Ивано-Франковской области появился отдаленный домик под названием "Дзен Хата". Главной особенностью этого гестхауса является сочетание гостиничных удобств и уникального вида из окна. Из домика видна часть самого высокого горного хребта украинских Карпат – Черногоры. Лучше всего видны Говерла и Поп Иван. Больше о домике – читайте в материале.
"Дзен Хата" построена на высоте более 1 000 метров над уровнем моря, сообщает Lviv 1925.
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Дом доступен для бронирования круглый год. Помещение рассчитано на 2-4 человек, что лучше всего подойдет для отдыха пары или небольшой семьи.
Главное преимущество дома – пейзажи / Фото Дзен Хата
Из главных услуг, в гестхаусе предложат: быстрый интернет, ортопедический матрас, раскладной диван, стол, стул, печку на дровах, индукционную плиту, необходимую посуду, туалет, душ и даже кофейную машину.
На улице есть веранда с каменным полом и раскладным креслом, также рядом можно развести костер.
Домик предлагает небольшой двор / Дзен Хата
Главным минусом является инфраструктура, ведь даже до центра Дземброни пешком придется идти около 2,5 километра. Добраться сюда на собственном авто тоже будет нелегко из-за фактического отсутствия дороги. Словом, дом действительно отдаленный, поэтому вполне подойдет для уединения.
Внутри дом обшит деревом / Фото Дзен Хата
Также, именно с Дземброни лучше всего начинать восхождение на горы Поп Иван, Менчул, Бребенескул, Говерлу. Также недалеко расположены водопад Гук и озеро Бребенескул.
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Расположение дома позволяет совершить замечательную прогулку по Черногоре рядом / Фото Дзен Хата