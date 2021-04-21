В одном из просторных районов Стокгольма построили жилой дом с уютным деревянным фасадом. Для соединения жилого комплекса с природой он получил название Флора.

Жилой комплекс Флора расположен на главной улице Беквяген. Здание улучшает вид улицы и придает ей современный вид. На первом этаже здания есть место для кафе, а под зданием расположен гараж.

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Композиция фасада классическая, но при этом современная.

Комфортная недвижимость Швеции / Фото Аrchdaily

Главный материал фасада – текстурная древесина. Крыша покрыта растительностью, что обеспечивает среду обитания бабочек и птиц. Таким образом подчеркивается зеленый вклад здания в эту территорию.

Спокойный дизайн дома / Фото Аrchdaily

Крыша также оснащена солнечными панелями, а квартиры имеют множество световых проемов и высоких потолков.

Все квартиры оборудованы французским балконом. Недвижимость на последних этажах имеет террасы, которые простираются на всю длину фасада.