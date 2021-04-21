Дерев'яний затишок: багатоквартирний дім з особливих матеріалів
У одному із найпросторіших районів Стокгольма звели житловий будинок із затишним дерев’яним фасадом. Для єднання житлового комплексу із природою він отримав назву Флора.
Джерело:Archdaily
Житловий комплекс Флора розташований на головній вулиці Беквяген. Будівля покращує вигляд вулиці та додає їй сучасного вигляду. На першому поверсі споруди є місце для кафе, а під будівлею розташований гараж.
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Композиція фасаду класична, але при цьому сучасна.
Комфортна нерухомість Швеції / Фото Аrchdaily
Головний матеріал фасаду – текстурна деревина. Дах покритий рослинністю, що забезпечує середовище існування метеликів та пташок. У такий спосіб підкреслюється зелений внесок будівлі в цю територію.
Спокійний дизайн будинку / Фото Аrchdaily
Дах також оснащений сонячними панелями, а квартири мають безліч світлових отворів та високих стель.
Усі квартири обладнані французьким балконом. Нерухомість на останніх поверхах має тераси, що простягаються на всю довжину фасаду.
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