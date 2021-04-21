У одному із найпросторіших районів Стокгольма звели житловий будинок із затишним дерев’яним фасадом. Для єднання житлового комплексу із природою він отримав назву Флора.

Житловий комплекс Флора розташований на головній вулиці Беквяген. Будівля покращує вигляд вулиці та додає їй сучасного вигляду. На першому поверсі споруди є місце для кафе, а під будівлею розташований гараж.

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Композиція фасаду класична, але при цьому сучасна.

Комфортна нерухомість Швеції / Фото Аrchdaily

Головний матеріал фасаду – текстурна деревина. Дах покритий рослинністю, що забезпечує середовище існування метеликів та пташок. У такий спосіб підкреслюється зелений внесок будівлі в цю територію.



Спокійний дизайн будинку / Фото Аrchdaily

Дах також оснащений сонячними панелями, а квартири мають безліч світлових отворів та високих стель.

Усі квартири обладнані французьким балконом. Нерухомість на останніх поверхах має тераси, що простягаються на всю довжину фасаду.