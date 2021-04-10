Школу начальных и средних классов в Марселе выделяют уютные интерьеры и классический внешний вид. Здание имеет нежные бетонные фасады и продуманное взаимодействие света.

Французская школа имеет 22 учебных класса и большие общие помещения. Сооружение отличается строгой геометрией и впечатляющими размерами площадью более 4000 квадратных метров.

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Автором проекта являются архитектурные студии TAUTEM Architecture и bmc2 architectes.

Изысканный вид здания / Фото Аrchdaily

Светлые бетонные фасады с ажуром образуют классическую колоннаду. Фасад школы украшают большие лестницы, создавая взаимодействие света и тени.



Приятное пространство для обучения / Фото Аrchdaily

Фасады играют защитную роль. Они имеют толщину 100 сантиметров и является своеобразной двойной стеной. Процесс построения такой структуры заключается в одновременной заливке двух бетонных завес, между которыми вставляется жесткая изоляция.

Невероятное место / Фото Аrchdaily

Новейшая школа – это пространство, созданное для того, чтобы сделать учебную среду одновременно приятной и защищенной, как ожидается от такого заведения. Эргономичность, комфорт и внимание с учетом роста детей руководили общей дизайнерской работой вплоть до мельчайших деталей.