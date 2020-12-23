Далеко не во всех городах есть пространства, где жители могут заняться любимым хобби и найти новых друзей. О невероятном городском центре в Дании, который станет столпом активностей жителей города Икаст-Бранде – читайте в материале.

Невероятный проект, который должен объединить жителей города Икаст-Бранде, занимает площадь более 3 тысяч квадратных метров. Над комплексом работала компания CF Møller, сообщает Harmonies.

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Этот комплекс похож на маленький городок с переменной высотой крыши. Он имеет спортзал, школьные помещения, многофункциональные комнаты, муниципальные отделения, магазины, а также выставочную галерею.

Комфорт посетителей начинается с входа на территорию / Фото Harmonies

Новые здания прилегают к образовательным учреждениям, что побуждает каждого посетителя центра к развитию и социальному контакту. Пространство, которое идеально взаимодействует с северной архитектурой, сочетает вертикальную циркуляцию зон для отдыха с книгами или беседами благодаря многим террасам.

Здесь можно найти возможность для любого занятия / Фото Harmonies

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