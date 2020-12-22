Доволі часто медичні департаменти займають старі будівлі. Музей американського мистецтва в Арканзасі вирішив надати своє приміщення для Інституту охорони здоров'я, але зробити будівлю унікальною. Як архітекторам це вдалося – читайте в матеріалі.

Проєкт Інституту цілісного здоров'я на території музею американського мистецтва "Кришталеві мости" у місті Бентонвілл, штат Арканзас, розробила компанія Marlon Blackwell Architects, повідомляє Archpaper.

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Головна ідея проєкту – простір та відкритість, що мають уособлювати прозорість системи охорони здоров'я. "Доступність для кожного" – саме таким слоганом керувалися архітектори.

Дизайн будівлі та навколишній простір створюють затишну атмосферу / Фото Archpaper

Розташування в кампусі "Кришталевих мостів" та дизайн цієї будівлі створюють ідеальні умови для інтерактивних програм, які допоможуть громаді взяти на себе відповідальність за своє здоров’я та добробут в оточенні природи та надихаючих творів мистецтва.

Форми підкреслюють унікальність проєкту / Фото Archpaper

Ну думку авторів проєкту, перетин мистецтва, природи та добробуту спонукає людей до участі в програмах, бесід та співпраці.

Світлий простір заохочує до взаємодії / Фото Archpaper

Інститут цілісного здоров'я – чудовий приклад того, як медичний заклад може спонукати до активних дій та надихати на зміни.