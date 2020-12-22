Простір та прозорість: як виглядає Інститут охорони здоров'я в Арканзасі – фото
Доволі часто медичні департаменти займають старі будівлі. Музей американського мистецтва в Арканзасі вирішив надати своє приміщення для Інституту охорони здоров'я, але зробити будівлю унікальною. Як архітекторам це вдалося – читайте в матеріалі.
Проєкт Інституту цілісного здоров'я на території музею американського мистецтва "Кришталеві мости" у місті Бентонвілл, штат Арканзас, розробила компанія Marlon Blackwell Architects, повідомляє Archpaper.
Цікаво Скеля зі світла: дивовижні фото нового виставкового центру у Китаї
Головна ідея проєкту – простір та відкритість, що мають уособлювати прозорість системи охорони здоров'я. "Доступність для кожного" – саме таким слоганом керувалися архітектори.
Дизайн будівлі та навколишній простір створюють затишну атмосферу / Фото Archpaper
Розташування в кампусі "Кришталевих мостів" та дизайн цієї будівлі створюють ідеальні умови для інтерактивних програм, які допоможуть громаді взяти на себе відповідальність за своє здоров’я та добробут в оточенні природи та надихаючих творів мистецтва.
Форми підкреслюють унікальність проєкту / Фото Archpaper
Ну думку авторів проєкту, перетин мистецтва, природи та добробуту спонукає людей до участі в програмах, бесід та співпраці.
Світлий простір заохочує до взаємодії / Фото Archpaper
Інститут цілісного здоров'я – чудовий приклад того, як медичний заклад може спонукати до активних дій та надихати на зміни.
Поділитися новиною
-
Зручна інфраструктура та парк: стартує продаж квартир у ЖК "LIFE STORY" – деталі та знижки3 листопада 2020 , 17:14
-
Посеред дикої природи: унікальна дерев'яна хатина у перському лісі – фото19 грудня 2020 , 13:08
-
Класика сучасності: фото вражаючого місця, де навчатимуться художники в Норвегії19 грудня 2020 , 15:44