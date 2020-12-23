Далеко не у всіх містах є простори, де мешканці можуть зайнятися улюбленим хобі та знайти нових друзів. Про неймовірний міський центр у Данії, який стане стовпом активностей жителів міста Ікаст-Бранде – читайте у матеріалі.

Неймовірний проєкт, що має об'єднати жителів міста Ікаст-Бранде, займає площу понад 3 тисячі квадратних метрів. Над комплексом працювала компанія CF Møller, повідомляє Harmonies.

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Цей комплекс схожий на маленьке містечко зі змінною висотою даху. Він має спортзал, шкільні приміщення, багатофункціональні кімнати, муніципальні відділення, магазини, а також виставкову галерею.

Комфорт відвідувачів починається із входу на територію / Фото Harmonies

Нові будівлі прилягають до освітніх закладів, що спонукає кожного відвідувача центру до розвитку та суспільного контакту. Простір, який ідеально взаємодіє з північною архітектурою, поєднує вертикальну циркуляцію із зонами для відпочинку з книгами або бесідами завдяки багатьом терасам.

Тут можна знайти можливість для будь-якого заняття / Фото Harmonies

Дивіться більше фото унікального міського центру, про який мріє кожен населений пункт.