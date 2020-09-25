Уже много лет интерьер в стиле хюге уверенно считается одним из самых популярных в большинстве стран Европы. Впрочем, как правильно использовать главные идеи этого направления, и в чем причины популярности не только стиля, но и целой философии жизни родом из Скандинавии? Читайте в материале.

Хюге с датского языка можно перевести как благосостояние. Для многих людей западного мира именно благосостояние и является самым большим счастьем, информирует Дом 24.

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Хюге удачно перекликается с минималистичными интерьерами, побуждает к сведению ежедневных потребностей человека к минимуму и дружескому отношению к экологии. Ведь, хюге заключается не в вещах, а в атмосфере и ощущениях.

Одним из преимуществ комплекса является дизайнерский холл / Фото LEV Development

Запах родного дома, единение с близкими людьми, спокойствие и безмятежность. То есть тогда, когда мы чувствуем себя защищенными и можем расслабиться – это и есть настоящее хюге,

– рассказывают в LEV Development.

Главные признаки хюге

Естественный свет

Важной составляющей хюге является большое количество солнечного света. Его могут обеспечить высокие потолки и большие окна, наполнящие помещение воздухом и светом.

Естественное и искусственное освещение сохраняют баланс в доме / Фото LEV Development

Искусственный свет тоже важен, ведь зимой дни короткие, что заставляет пользоваться освещением. Лучше всего для хюге подойдут торшеры, небольшие лампы, камин и свечи.

Цвет

Холл выполнен в темных тонах / Фото LEV Development хюге

Интерьер в стиле хюге ассоциируется прежде всего с белоснежным цветом, который обычно доминирует в помещении. Но у каждого свое понимание уюта, поэтому никто не запрещает использовать оттенки серого, бежевого или, скажем, персикового цвета.

Мебель

Традиционно скандинавы не пользовались большим количеством мебели, но все предметы здесь многофункциональны, просты и удобны. Несмотря на то, что мебель здесь обычно деревянная, для обивки диванов, кресел и пуфов лучше все же использовать пастельные цвета: серый, нежно-голубой, светло-салатовый.

Деревянная облицовка является хорошим вариантом для создания атмосферы / Фото LEV Development

Текстиль

Текстильные элементы в хюге занимают особое место. Теплые пледы, удобные диванные подушки, коврики и другие элементы из текстиля стоит смело использовать. Впрочем и заваливать дизайн горой подушек и застилать все полы коврами не стоит.

Обилие декора – это не о хюге / Фото LEV Development

Хоть для хюге и не надо много элементов в интерьере, но наличие деревянной мебели, книг, пледов, керамики и фарфора довершит ваше маленькое датское счастье,

– рассказывает представитель девелоперской компании LEV Development.

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