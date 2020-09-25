Вже багато років інтер'єр у стилі хюґе впевнено вважається одним з найпопулярніших в більшості країн Європи. Втім, як правильно використовувати головні ідеї цього напряму, та в чому причини популярності не лише стилю, але й цілої філософії життя родом із Скандинавії ? Читайте в матеріалі.

Хюґе з данської мови можна перекласти як добробут. Для багатьох людей західного світу саме добробут і є найбільшим щастям, інформує Дім 24.

Вас може зацікавити: Де у Львові купити квартиру бізнес-класу: локація та особливості

Хюґе вдало перегукується з мінімалістичними інтер'єрами, спонукає до зведення щоденних потреб людини до мінімуму та дружнього ставлення до екології. Адже, хюґе полягає не в речах, а в атмосфері та відчуттях.



Однією з переваг комплексу є дизайнерський хол / Фото LEV Development

Запах рідного дому, єднання з близькими людьми, спокій і безтурботність. Тобто тоді, коли ми відчуваємо себе захищеними і можемо розслабитися – це і є справжнє хюґе,

– розповідають у LEV Development.

Головні ознаки хюґе

Природне світло

Важливим складником хюґе є велика кількість сонячного світла. Його можуть забезпечити високі стелі і великі вікна, що наповнюють приміщення повітрям і світлом.



Природне та штучне освітлення зберігають баланс в будинку / Фото LEV Development

Штучне світло теж важливе, адже взимку дні короткі, що змушує користуватись освітленням. Найкраще для хюґе підійдуть торшери, невеличкі лампи, камін та свічки.

Колір



Хол виконаний у темних тонах / Фото LEV Development хюґе

Інтер'єр у стилі хюґе асоціюється перш за все з білосніжним кольором, який зазвичай домінує в помешканні. Але, у кожного своє розуміння затишку, тож ніхто не забороняє використовувати відтінки сірого, бежевого чи, скажімо, персикового кольору.

Меблі

Традиційно, скандинави не користувались великою кількістю меблів, але всі предмети тут багатофункціональні, прості та зручні. Попри те, що меблі тут зазвичай дерев’яні, для оббивки диванів, крісел і пуфів краще все ж використовувати пастельні кольори: сірий, ніжно-блакитний, світло-салатовий.



Дерев'яне облицювання є хорошим варіантом для створення атмосфери / Фото LEV Development

Текстиль

Текстильні елементи в хюґе займають особливе місце. Теплі пледи, зручні диванні подушки, килимки та інші елементи з текстилю варто сміливо використовувати. Втім і завалювати дизайн горою подушок і застеляти всі підлоги килимами – не варто.



Велика кількість декору – це не про хюґе / Фото LEV Development

Хоч для хюґе не треба багато елементів у інтер'єрі, але наявність дерев'яних меблів, книг, пледів, кераміки і фарфору довершить ваше маленьке данське щастя,

– розповідає представник девелоперської компанії LEV Development.

Більше про житло: Життя в стилі хюґе: переваги нового проєкту на Пасічній – фото