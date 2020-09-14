В течение нескольких последних лет Львов привлекает не только туристов, но и лиц, которые хотели бы поселиться в городе Льва. Вследствие высокого спроса, девелоперы предлагают множество разнообразных вариантов квартиры на кошелек разного размера. Однако, действительно концептуальное новаторское и комфортное жилье уровня бизнес-класс найти довольно трудно.

Речь пойдет о жилом комплексе под названием "HYGGE 148" на улице Пасечной, информирует Дом 24.

Актуальное: Квартира с террасой: где купить, и какие преимущества такого жилья

ЖК HYGGE 148 – это новая концепция жилого пространства бизнес-класса, в котором воплощен европейский стиль жизни и скандинавские ценности и совершенство,

– рассказывают представители компании LEV Development.

Жилой комплекс подарит жильцам спокойствие / Фото LEV Development

Комплекс создан для тех, кто устал от городской суеты, больших домов-муравейников и мечтает жить в покое и уюте.

Также, кроме особой атмосферы, проектом комплекса предусмотрена зеленая территория вокруг домов. Большой подземный двухуровневый паркинг, детская и спортивная площадка с уличными тренажерами, велостоянкой и специально обустроенной зоной барбекю.

Территория вокруг домов – одно из преимуществ жилого комплекса / Фото LEV Development

Жилой комплекс ЖК HYGGE 148 вобрал в себя скандинавскую философию жизни. Он будет дарить будущим жителям ощущение семьи, ощущение уюта и комфорта. Это знаковый проект для Львова,

– рассказал соучредитель компании LEV Development, Василий Левицкий.

Преимущества нового ЖК HYGGE 148

Дизайнерский холл

Зелень, освещение, имитирующее звездопад и качественные износостойкие материалы – это именно те факторы, которые будут производить на вас впечатление при входе в дом.

Жилой комплекс поразит вас еще на входе / LEV Development

В проекте дизайна предусмотрено место для расположения детских колясок, паркинга велосипедов и место для зарядки электросамокатов.

Малая этажность

ЖК HYGGE 148 рассчитан на 6-7 этажей, а общую атмосферу удачно дополняют развитая инфраструктура жилого комплекса.

Террасы

Террасы – одно из преимуществ ЖК HYGGE 148 / Фото LEV Development

Кроме обычных балконов в квартирах, дом также имеет openspace-террасы. Это преимущество апартаментов на верхних этажах – здесь террасы могут иметь площадь от 20 до 40 квадратных метров.

Интерьер

Кроме пространств совместного пользования, ЖК HYGGE 148 – это современный жилой комплекс от проектной мастерской Беляевых, в котором позаботились об оригинальном интерьере каждой отдельной квартиры

Инфраструктура

Чтобы обеспечить комфорт будущих жителей и безопасность для детей на территории жилого комплекса отсутствует наземный паркинг. Для владельцев автомобилей предусмотрен удобный двухуровневый паркинг.

Для детей здесь обустроят площадку / Фото LEV Development

Вместо машин на территории жилого комплекса появятся уличные тренажеры, чтобы взрослые держали тело в тонусе, а для малышей создана детская площадка.

Также каждый житель сможет воспользоваться специально обустроенной зоной для барбекю с площадкой для приготовления блюд на открытом гриле.

Вас может заинтересовать: Как правильно выбрать квартиру в новостройке: советы экспертов

Адрес

ЖК HYGGE 148 до конца года введут в эксплуатацию во Львове на улице Пасечной.