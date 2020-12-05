Большая площадь, элитный район и богемная атмосфера калифорнийского района Венеция-Бич должны стать весомыми аргументами для того, кто готов выложить кругленькую сумму за жилье Эмилии Кларк. Подробнее о доме звезды – в нашем материале.

Дом площадью в 850 квадратных метров имеет только две спальни и три ванных, информирует Sprout Wired.

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Особенность этого дома – стеклянные стены, которые одновременно являются выходом в уютный внутренний дворик с бассейном.

Комфортное пространство для отдыха / Фото Sprout Wired

Внешний фасад здания защищен от посторонних взглядов высокими деревьями. Отличное решение тех, кто не любит вмешательства в личную жизнь.

И ни один папарацци не проникнет / Фото Sprout Wired

Отличительной чертой этого дома является широкий шкаф для книг с эскизной драмой "Игры престолов". Он охватывает всю стену и усеян растениями и кипами книг.

Необычный книжный шкаф голливудской актрисы / Фото Sprout Wired

Смотрите больше фотографий дома Эмилии Кларк: