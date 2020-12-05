Велика площа, елітний район та богемна атмосфера каліфорнійського району Венеція-біч мають стати вагомими аргументами для того, хто готовий викласти кругленьку суму за житло Емілії Кларк. Детальніше про дім зірки – у нашому матеріалі.

Будинок площею у 850 квадратних метрів має лише дві спальні та три ванни, інформує Sprout Wired.

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Особливістю цією оселі є скляні стіни, які водночас є виходом до затишного внутрішнього дворика із басейном.

Комфортний простір для відпочинку / Фото Sprout Wired

Зовнішній фасад будинку захищений від сторонніх поглядів високими деревами. Чудове рішення тих, хто не любить втручання в особисте життя.

І жоден папараці не проникне / Фото Sprout Wired

Прикметною рисою цього будинку є широка шафа для книг з ескізною драмою "Гри престолів". Вона охоплює всю стіну та усіяна рослинами та стосами книг.

Незвична книжкова шафа голлівудської актриси / Фото Sprout Wired

Дивіться більше фотографій будинку Емілії Кларк: