Будинок на 5 мільйонів: Емілія Кларк продає своє помешкання – фото оселі зірки "Гри престолів"
Велика площа, елітний район та богемна атмосфера каліфорнійського району Венеція-біч мають стати вагомими аргументами для того, хто готовий викласти кругленьку суму за житло Емілії Кларк. Детальніше про дім зірки – у нашому матеріалі.
Будинок площею у 850 квадратних метрів має лише дві спальні та три ванни, інформує Sprout Wired.
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Особливістю цією оселі є скляні стіни, які водночас є виходом до затишного внутрішнього дворика із басейном.
Комфортний простір для відпочинку / Фото Sprout Wired
Зовнішній фасад будинку захищений від сторонніх поглядів високими деревами. Чудове рішення тих, хто не любить втручання в особисте життя.
І жоден папараці не проникне / Фото Sprout Wired
Прикметною рисою цього будинку є широка шафа для книг з ескізною драмою "Гри престолів". Вона охоплює всю стіну та усіяна рослинами та стосами книг.
Незвична книжкова шафа голлівудської актриси / Фото Sprout Wired
Дивіться більше фотографій будинку Емілії Кларк:
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