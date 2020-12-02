Відома шведська модель Ельза Госк продає свою розкішну квартиру в Нью-йорку за 3,5 мільйона доларів. Апартаменти виконані у стилі лофт, а лише одна тераса тут має площу у понад 48 квадратних метрів. Більше про стильну квартиру Ельзи Госк – читайте в матеріалі.

Квартира розташована на другому поверсі 120-річного будинку в центрі Нью-Йорка, пише Dwell.

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Інтер'єр апартаментів виконаний у стилі лофт з відкритими цегляними та бетонними стінами. У висоту стелі тут мають майже 5 метрів.



Також квартира має кілька масивних вікон, що добре освітлюють простір / Фото Dwell

Ельза Госк придбала апартаменти ще у 2014 році і зробила там капітальний ремонт, в результаті якого вона об'єднала кухню, вітальню та їдальню. Ізольованою лишилась лише спальня та ванна.



Квартира оформлена у "світлому лофті" / Фото Dwell

Квартира також отримала другий поверх з ще однією кухнею, спальнею та ванною. По всій оселі проходять данські широкі дошки з твердих порід деревини.

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Кухня, яку перенесли з протилежного кінця квартири, оснащена спеціальними горіховими шафами та острівцем із каррарського мармуру.

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