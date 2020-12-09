Дом хоббитов: фото помещения, где жил и творил Джон Толкин
Актеры пытаются спасти дом Джона Толкина, который выставлен на продажу. Об инициативе актеров и месте, где писался мировой бестселлер – в материале.
Автор "Властелина колец" и "Хоббита" переехал в оксфордский дом в 1930 году и прожил там следующие 17 лет. Именно здесь были написаны его самые известные произведения, информирует The New York Times.
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Знаменитые актеры, которые играли в экранизированных романах Толкина, создали фонд Northmoor для приобретения жилья известного писателя.
Оксфордский дом Дж.Толкина / Фото People
При поддержке Иена Маккеллена (Гэндальфа) и Мартина Фримана (Бильбо Бэггинс) стремятся привлечь 4,5 миллиона фунтов стерлингов (более чем 6 миллионов долларов). В планах – создать в помещении центр творчества для написания сценариев и иллюстраций, особенно фантастических.
Место, где были написаны "Хоббит" и "Властелин колец" / Фото People
Помещение площадью более 370 квадратных метров имеет 6 спален. Также есть две гостиные, кухня и кладовка.
Именно здесь за чашкой чая писались сказочные романы / Фото People
Ванная знаменитого фантаста / Фото People
Дом имеет задний двор, на котором Толкин высадил несколько деревьев, некоторые из которых растут и сейчас.
Адрес дома: 20 Northmoor Road, Oxford / Фото People
Надеемся, что проект актеров воплотится в жизнь и все поклонники смогут побывать в мире любимых фантастических романов.
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