Актеры пытаются спасти дом Джона Толкина, который выставлен на продажу. Об инициативе актеров и месте, где писался мировой бестселлер – в материале.

Автор "Властелина колец" и "Хоббита" переехал в оксфордский дом в 1930 году и прожил там следующие 17 лет. Именно здесь были написаны его самые известные произведения, информирует The New York Times.

Читайте также: Дом на 5 миллионов: Эмилия Кларк продает свое жилье

Знаменитые актеры, которые играли в экранизированных романах Толкина, создали фонд Northmoor для приобретения жилья известного писателя.

Оксфордский дом Дж.Толкина / Фото People

При поддержке Иена Маккеллена (Гэндальфа) и Мартина Фримана (Бильбо Бэггинс) стремятся привлечь 4,5 миллиона фунтов стерлингов (более чем 6 миллионов долларов). В планах – создать в помещении центр творчества для написания сценариев и иллюстраций, особенно фантастических.

Место, где были написаны "Хоббит" и "Властелин колец" / Фото People

Помещение площадью более 370 квадратных метров имеет 6 спален. Также есть две гостиные, кухня и кладовка.

Именно здесь за чашкой чая писались сказочные романы / Фото People

Ванная знаменитого фантаста / Фото People

Дом имеет задний двор, на котором Толкин высадил несколько деревьев, некоторые из которых растут и сейчас.

Адрес дома: 20 Northmoor Road, Oxford / Фото People

Надеемся, что проект актеров воплотится в жизнь и все поклонники смогут побывать в мире любимых фантастических романов.