Актори намагаються врятувати дім Джона Толкіна, який виставлено на продаж. Про ініціативу акторів та місце, де писався світовий бестселер – у матеріалі.

Автор "Володаря перснів" та "Хоббіта" переїхав до оксфордського будинку в 1930 році та прожив там наступні 17 років. Саме тут були написані його найвідоміші твори, інформує The New York Times.

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Знамениті актори, які грали в екранізованих романах Толкіна, створили фонд Northmoor для придбання помешкання відомого письменника.

Оксфордський дім Дж.Толкіна / Фото People

За підтримки Ієна Маккеллена (Ґендальф) та Мартіна Фрімана (Більбо Беггінс) прагнуть залучити 4,5 мільйона фунтів стерлінгів (більше ніж 6 мільйонів доларів). У планах – створити у помешканні центр для творчості для написання сценаріїв та ілюстрацій, особливо фантастичних.

Місце, де написано "Хобіта" та "Володаря кілець" / Фото People

Помешкання площею більше ніж 370 квадратних метрів має 6 спалень. Також є дві вітальні, кухня та комора.

Саме тут за чашкою чаю писалися казкові романи / Фото People

Ванна знаменитого фантаста / Фото People

Будинок має заднє подвір’я, на якому Толкін висадив кілька дерев, кілька з яких ростуть і до нині.

Адреса будинку: 20 Northmoor Road, Oxford / Фото People

Маємо надію, що проєкт акторів втілиться у життя і всі шанувальники зможуть побувати у світі улюблених фантастичних романів.