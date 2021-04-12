На островах Сан-Хуан, штат Вашингтон, создали идеальное место для творчества и размышлений. Уютную резиденцию окружают деревья и вода.

Компактная хижина в живописной столице США расположена на удаленном лесистом обрыве со сказочным видом на воду. Благодаря удачному проекту строение расположено на участке таким образом, чтобы максимально использовать каждое доступное пространство.

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Спроектировала компактную кабину архитектурная фирма Olson Kundig. Дом имеет площадь всего 41 квадратный метр.

Уютное пространство / Фото Сontemporist

Деревянный домик состоит из одной комнаты и предлагает гибкое пространство, которое может быть использовано как художественная мастерская или пансионат.



Невероятное окружения / Фото Сontemporist

Резиденция имеет несколько дверей, которые открываются на комфортный внутренний дворик.



Волшебная хижина / Фото Сontemporist

Лицевая сторона консольных панелей кабины выходит на склон и имеет окна от пола до потолка, которые обеспечивают беспрепятственный обзор на окружающую живописную природу.