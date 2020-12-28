Дом, который не забудешь: в Нью-Йорке построили невероятный жилой комплекс – фото
Нью-Йорк – мегаполис, который трудно удивить архитектурными новинками. Впрочем, иногда архитекторам удается создать проект, который особый даже для этого города. Об одном из них – в нашем материале.
Архитектурная фирма BIG создала впечатляющий жилой комплекс, который станет украшением Гарлема, сообщает Dezeen.
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ЖК Smile – это дом на 223 квартиры с нетипичным изогнутым фасадом, благодаря которому проект и получил свое название.
Вид дома очень привлекательный / Фото Dezeen
Дополняют облик дома панорамные окна и черные панели из нержавеющей стали на фасаде.
Впечатляющий фасад, который невозможно забыть / Фото Dezeen
Еще одна особенность комплекса – крыша, на которой есть бассейн, джакузи и шезлонги.
Великолепная зона для релакса / Фото Dezeen
Как уверяют архитекторы, гнутая форма фасада поспособствует увеличению дневного света в квартирах и хорошему настроению владельцев.
Квартиры просторные и светлые / Фото Dezeen
ЖК Smile в Нью-Йорке – это дом будущего, который поражает не только функциональностью, но и своим видом.
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