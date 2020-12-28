Нью-Йорк – мегаполис, который трудно удивить архитектурными новинками. Впрочем, иногда архитекторам удается создать проект, который особый даже для этого города. Об одном из них – в нашем материале.

Архитектурная фирма BIG создала впечатляющий жилой комплекс, который станет украшением Гарлема, сообщает Dezeen.

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ЖК Smile – это дом на 223 квартиры с нетипичным изогнутым фасадом, благодаря которому проект и получил свое название.

Вид дома очень привлекательный / Фото Dezeen

Дополняют облик дома панорамные окна и черные панели из нержавеющей стали на фасаде.

Впечатляющий фасад, который невозможно забыть / Фото Dezeen

Еще одна особенность комплекса – крыша, на которой есть бассейн, джакузи и шезлонги.

Великолепная зона для релакса / Фото Dezeen

Как уверяют архитекторы, гнутая форма фасада поспособствует увеличению дневного света в квартирах и хорошему настроению владельцев.

Квартиры просторные и светлые / Фото Dezeen

ЖК Smile в Нью-Йорке – это дом будущего, который поражает не только функциональностью, но и своим видом.