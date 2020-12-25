Між традиціями та новаторством: фото небаченого досі готелю у Бангкоку
Традиції – це те, що характеризує Азію та робить її особливою. Втім, виклики сьогодення не обходять стороною цей регіон. Як тайські архітектори гармонізують традиції та сучасність – читайте у матеріалі.
Архітектурна студія Plan Architect спроєктувала абсолютно новий готель у столиці Таїланду. Готель Bangkok Midtown дивує своїм свіжим, сучасним виглядом, який поєднується зі старомодним орнаментами, передає Harmonies.
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Фасад готелю Bangkok Midtown – це звичні квіткові візерунки, а похилий дах нагадує пагоду, забезпечуючи при цьому комфорт сучасної будівлі.
Новий готель у Бангкоку / Фото Harmonies
Конструкція, яка огортає будівлю, схожа на парасольку та створює дубльовану тінь на головній стіні.
Конструкція з орнаментів / Фото Harmonies
Готель розташований у самому центрі Бангкоку. Він складається з шести поверхів з кількома просторами, які спільні для всіх відвідувачів. Фойє просторе та затишне, а басейн просто неба знаходиться всередині будівлі.
Комфортна, сучасна будівля / Фото Harmonies
У готелі також є ресторан і спа-центр, де можна насолодитися відомими тайськими масажами. Це чудове місце, котре дозволяє зануритися у традиційний східний відпочинок у поєднанні із західним комфортом.
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