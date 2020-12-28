Нью-Йорк – мегаполіс, який важко здивувати архітектурними новинками. Втім, інколи архітекторам вдається створити проєкт, який особливий навіть для цього міста. Про один з них – в нашому матеріалі.

Архітектурна фірма BIG створила вражаючий житловий комплекс, який стане окрасою Гарлема, повідомляє Dezeen. Цікаво Між традиціями та новаторством: фото небаченого досі готелю у Бангкоку ЖК Smile – це будинок на 223 квартири з нетиповим вигнутим фасадом, завдяки якому проєкт і отримав свою назву. Вигляд будинку дуже привабливий / Фото Dezeen Доповнюють зовнішність будинку панорамні вікна та чорні панелі з нержавіючої сталі на фасаді. Вражаючий фасад, який неможливо забути / Фото Dezeen Ще одна особливість комплексу – дах, на якому є басейн, джакузі та шезлонги. Чудова зона для релаксу / Фото Dezeen Як запевняють архітектори, гнута форма фасаду посприяє збільшенню денного світла у квартирах та гарному настрою власників. Квартири просторі та світлі / Фото Dezeen ЖК Smile в Нью-Йорку – це будинок майбутнього, який вражає не лише функціональністю, а й своїм виглядом.