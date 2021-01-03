Дом-LEGO: как выглядит модульный дом мечты – фото
Каждый мечтает взять свой дом с собой куда угодно и установить его в любимом месте. О крохотной сборной избушке, которую можно установить всего лишь за 3 часа – подробнее в материале.
Удобную и компактную жилую площадь, которую можно установить в любом месте, производит фирма "Brette haus", сообщает Designboom. У этой компании есть целый ряд модульных домиков, которые спроектированы для легкой транспортировки и установки на месте всего за 3 часа.
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Сборный домик изготовлен из натуральных материалов и имеет положительное влияние на окружающую среду.
Домик можно установить без фундамента / Фото Designboom
Размер дома составляет 22 квадратных метра, а цена колеблется в районе 22 тысяч долларов.
Идеальное жилье для туризма / Фото Designboom
Дом рассчитан на троих человек. На первом этаже можно разместить стол со стульями и спальным диваном, а на антресоли есть место для двухместной спальни.
Такой дом – новый дух современного строительства / Фото Designboom
Дом оснащен сборной электропроводкой и сантехникой. Все, что нужно сделать – это подключиться к сети.
Компактно и удобно / Фото Designboom
Пол, стены и потолок построены из массива дерева, что делает дом экологичным. Общество уже привыкло работать дистанционно, поэтому этот дом – отличный способ путешествий с комфортным уровнем жизни.
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