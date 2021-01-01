Крихітні будинки захопили уяву багатьох людей впродовж останніх кількох років завдяки зростанню цін на житло та прагненню до нетрадиційних способів досягнення фінансової свободи. Про мобільний та зручний будиночок, який можна перемістити куди завгодно – детальніше у матеріалі.

Хатинку спроєктовано у місті Вічита, містечку над річкою Арканзас, що у США. Загальна площа проєкту складає близько 30 квадратних метрів, інформує Inhabitat.

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Такі будиночки проєктує фірма Made Relative, а конкретно цей спроєктували кузени Рід та Кале.

Компактний та мініатюрний будиночок / Фото Inhabitat

У будівництві використовували лише природні лісоматеріали у всьому дизайні. Хатинка дуже світла та має гарне відкрите планування.

Білий колір візуально збільшує обмежений простір приміщення / Фото Inhabitat

Крихітний будиночок отримав назву "Sycamore", на честь використання явора в інтер’єрі.

Затишний інтер'єр / Фото Inhabitat

Зайшовши всередину, зустрічаємо безтурботний та піднесений інтер’єр, щедро наповнений природним світлом, що протікає через вікна. Стіни білого кольору та різноманітні дерев'яні акценти допомагають створити затишний та унікальний простір.

Цей чудовий будиночок може стати не лише тимчасовим рішенням для подорожей, а й місцем комфортного та щасливого життя.