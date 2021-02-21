Литовская студия спроектировала модульную каюту, которая позволяет жителям путешествовать и почувствовать жизнь в самом сердце природы.

Автором проекта 019 Cabin является студия ŠA Atelier. Переносной дом легко конструируется и устанавливается в любых ландшафтных условиях.

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Местом расположения переносной кабины может стать лес, берег реки или горы.

Уют и комфорт / Фото Dezeen

Пока проект 019 Cabin является прототипом для компании Piritas. В ближайшем будущем планируется запуск производства такой недвижимости на заказ.

Стеклянные стены для максимального слияния с ландшафтом / Фото Dezeen

Кабина имеет стальной каркас и стены из листового металла. Составная металлическая крыша обеспечивает затенение от солнца и сбор дождевой воды.

Конструкцию можно установить в любой местности / Фото Dezeen

Деревянный интерьер площадью 23 квадратных метра является полным контрастом с внешним видом холодного металла.

Крыша будто плавает на ветру / Фото Dezeen

Составная конструкция крыши поднимается вверх от основного объема здания, позволяя выступать в роли зонтика, а также улавливать дождевую воду, которую можно фильтровать для использования.