На извилистой дороге в один из самых больших и и известных ботанических садов Китая расположен великолепный отель, Hangzhou Kaiyuan Senbo TreeHotel. Среди пышных зеленых холмов и с живописным видом на озеро инновационный курорт является исключительным местом отдыха и покоя.

Конструкция домиков на деревьях завораживает. Они собраны в групки по пять-шесть кабин, все сложены, казалось бы, как кирпичики Лего сверху и вокруг друг друга.

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Продуманный дизайн здания позволяет гостям обрести покой и уют в домике на дереве, или убежать в природный мир наружу.

Отдых на дереве / Фото Beautiful Life

Внешняя терраса является центром домов и позволяет создать общее место, где гости могут собраться вместе и вдохновиться природой. Жители могут получить к ним доступ через различные лестницы и проходные дорожки, пересекают всю конструкцию.

Свет с курорта выглядит сказочно в лесу / Фото Beautiful Life

Курорт занимает площадь более 300 квадратных метров и предлагает абсолютно захватывающий опыт для гостей, которые стремятся получить немного покоя и отдыха.

Отдых здесь замечательный / Фото Beautiful Life

Отель Hangzhou Kaiyuan Senbo TreeHotel предлагает настоящую роскошь в номерах и удобствах, окружающих курорт.