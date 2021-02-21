Дім у будь-якій точці світу: унікальна хатина для подорожей – фото
Литовська студія спроєктувала модульну каюту, яка дозволяє мешканцям подорожувати та відчути життя в самому серці природи.
Джерело:Dezeen
Автором проєкту 019 Cabin є студія ŠA Atelier. Переносний дім легко конструюється та встановлюється в будь-яких ландшафтних умовах.
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Місцем розташування переносної кабіни може стати ліс, берег річки чи гори.
Затишок та комфорт / Фото Dezeen
Поки проєкт 019 Cabin є прототипом для компанії Piritas. У найближчому майбутньому планується запуск виробництва такої нерухомості на замовлення.
Скляні стіни для максимального злиття із ландшафтом / Фото Dezeen
Кабіна має сталевий каркас і стіни з листового металу. Складений металевий дах забезпечує затінення від сонця та збір дощової води.
Конструкцію можна встановити у будь-якій місцевості / Фото Dezeen
Дерев'яний інтер'єр площею 23 квадратні метри є повним контрастом із зовнішнім виглядом холодного металу.
Дах ніби плаває під вітром / Фото Dezeen
Складена конструкція даху піднімається вгору від основного об'єму будівлі, дозволяючи виступати в ролі парасольки, а також уловлювати дощову воду, яку можна фільтрувати для використання.
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