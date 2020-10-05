Архітектурна компанія BIG та американське космічне агентство NASA розробляють дизайн перших постійних будівель на Місяці. Приміщення мають стати альтернативою для надувних та інших тимчасових споруд. Сама будівля буде безвідходною, також її планують видрукувати на 3D-принтері.

Перші будівлі будуть використовуватись для проживання вчених, що досліджуватимуть поверхню Місяця, повідомляє Archdaily.

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Цей проєкт отримав назву Olympus. Оскільки будівля стане першим позаземним проєктом компанії BIG, архітектори залучились підтримкою NASA.



Споруда буде доволі масштабною / Фото Archdaily

За словами розробників, головною метою цього проєкту є спроба колонізувати Місяць, а для цього майбутні мешканці потребуватимуть стабільних будинків.

Це перша спроба людини в позаземному будівництві з надійними конструкціями, що забезпечують кращий тепловий, радіаційний та мікрометеоритний захист, ніж можуть запропонувати металеві або надувні середовища існування,

– розповів представник компанії BIG.



Проєкти, щодо колонізації Місяця розробляють вже давно / Фото Archdaily

Архітектори пояснюють, що дизайн приміщення абсолютно не є ключовим в проєкті, адже зараз найважливішими викликами є забезпечення функціонування такого будинку, його екологічність та надійність.



Колонія повинна стати автономною і не потребувати допомоги із Землі / Archdaily

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Для цього розробники заручаються підтримкою компаній, що займаються 3D-друком. Майбутні будинки повинні бути безвідходними та не псувати ландшафт Місяця.