Большой четырехэтажный дом имеет площадь 665 квадратных метров. Перед командой FARATARH встало нетипичная для региона задача – обеспечить максимальную панораму, но при этом сохранить конфиденциальность.
Интересно Эстетика и особенное пространство: презентация холла нового ЖК OBRIY 3
Дизайн дома является новым погялдом на экстравертную иранскую архитектуру, какой отличаются села вокруг Мешхеда, что на севере Ирана.
Бассейн – роскошное дополнение к апартаментам / Фото Archdaily
Весь дом – это сплошная лоджия с большими панорамными окнами. Решетчатый дизайн фасада выполнен по иранским моделям, но с более современной геометрией.
Замечательное рабочее место / Фото Archdaily
Этот дом – прекрасный вариант для состоятельных людей, которые хотят наслаждаться жизнью в своем доме.
Панорамный фасад с традиционными нотками / Фото Archdaily