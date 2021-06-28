Великий чотириповерховий будинок має площу 665 квадратних метрів. Перед командою FARATARH постало нетипове для регіону завдання – забезпечити максимальну панораму, але при цьому зберегти конфіденційність.

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Дизайн будинку є новим погялдом на екстравертну іранську архітектуру, якою відрізняються села навколо Мешхеду, що на півночі Ірану.

Басейн – розкішний додаток до апартаментів / Фото Archdaily

Увесь будинок – це суцільна лоджія з великими панорамними вікнами. Решітчастий дизайн фасаду виконаний за іранськими моделями, але з більш сучасною геометрією.

Чудове робоче місце / Фото Archdaily

Цей дім – прекрасний варіант для заможних людей, які хочуть насолоджуватися життям у своєму помешканні.

Панорамний фасад з традиційними нотками / Фото Archdaily