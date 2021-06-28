Дом-окно: в Иране спроектировали невероятные апартаменты

Бассейн, большой кабинет и панорамный вид – такими особенностями может похвастаться далеко не каждое жилье. О вип-доме в Иране – читайте в материале.

Большой четырехэтажный дом имеет площадь 665 квадратных метров. Перед командой FARATARH встало нетипичная для региона задача – обеспечить максимальную панораму, но при этом сохранить конфиденциальность.

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Дизайн дома является новым погялдом на экстравертную иранскую архитектуру, какой отличаются села вокруг Мешхеда, что на севере Ирана.

Бассейн – роскошное дополнение к апартаментам / Фото Archdaily

Весь дом – это сплошная лоджия с большими панорамными окнами. Решетчатый дизайн фасада выполнен по иранским моделям, но с более современной геометрией.

Замечательное рабочее место / Фото Archdaily

Этот дом – прекрасный вариант для состоятельных людей, которые хотят наслаждаться жизнью в своем доме.

Панорамный фасад с традиционными нотками / Фото Archdaily