Среди ореховой рощи и кофейных плантаций расположена прекрасная семейная вилла. Это место отдыха и покоя семьи с детьми.

Дом построен в небольшом городке Амакеука, что в центрально-западной Мексике. Каменное сооружение является творением коллаборации двух архитектурных студий – CoA arquitectura и Departamento de Arquitectura.

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Площадь проекта насчитывает 415 квадратных метров.

Природа среди виллы / Фото Archdaily

Дом расположен среди гущи деревьев и окутан запахом кофе. Он как бы погружен в природный яркий ландшафт мексиканской природы.

Стильное ограждение / Фото Archdaily

Центральная часть дома – это большая гостиная, а рядом с ней есть две просторные спальни. Из комнат выходят отверстия в сад, соединяющие внешние и внутреннее пространство.

Каменная кухня / Фото Archdaily

Главное здание спроектировано вокруг центрального внутреннего дворика, и помещения дома возникают концентрически к нему.

Отличное пространство / Фото Archdaily

Для наружных стен используется местный камень, чтобы гармонизировать здание с ландшафтом. Интерьер разделили черными блоками для отделения внутренних пространств и ограничения внутреннего дворика.

Дворик из сказки / Фото Archdaily

Мексиканская вилла – это тайник для отдыха и покоя, что окутан запахом кофе и обрамлен каменными стенами.