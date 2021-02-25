Сага "Сумерки" запомнилась зрителям не только динамичным сюжетом и отношениями Эдварда и Беллы, но и прекрасной резиденцией, которая появляется в ленте несколько раз. Замечательный современный дом, в котором по сюжету жили Каллены, расположен на большом участке рядом с рекой.

Дом в лесопарке Портленда был спроектирован американскими архитекторами Skylab Architecture. В резиденции предусмотрена тесная взаимосвязь с природной средой и впечатляющими внутренними пространствами. Замечательный дом стал знаковым для всех поклонников фильма "Сумерки" и семьи Каллен.

Вам понравится Роскошная недвижимость самого богатого человека мира: фото владений Джеффа Безоса на 500 миллионов

Дом называется Hoke House, он спроектирован для исполнительного директора компании NIKE, который построил его для своей семьи.

Дом в одной из сцен саги / Фото Fancy Pants Homes

Резиденция сочетает технологические и экологические решения. Дом оснащен смелыми консолями, усовершенствован строительными системами и современными элементами управления. Поверхности, текстуры и пространства сведены из природных материалов.

Дом расположен по адресу: 118 Stevens Drive / Фото Fancy Pants Homes

В доме продуманная система освещения. Через большие окна попадает максимум солнечных лучей, а электрический свет наполняет дом мягкими желтыми бликами.

Читайте также Оскароносный актер Мэтт Дэймон продал роскошную виллу в Калифорнии за 21 миллион долларов

Впечатляющий современный дом / Фото Fancy Pants Homes

Hoke House имеет разветвленную систему палуб и внутренних двориков. Эти зоны внешнего комфорта расположены стратегически в противоположных направлениях от основных жилых помещений, чтобы обеспечить щедрые открытые пространства, которые можно использовать в разное время суток и в разные сезоны.

Уютная спальня с невероятным видом / Фото Fancy Pants Homes

Жители могут наслаждаться окружающей красотой и величием природы в любое время и в любую погоду. Одновременно городская и дикая, резиденция гармонирует и отражает свое расположение на границе лесопарка.

Открытая веранда / Фото Fancy Pants Homes

Дом, в котором жили Каллены – это прекрасная резиденция с современным дизайном и невероятной территорией, в границы которой входит даже река.