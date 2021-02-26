Серед горіхового гаю та кавових плантацій розташована чудова сімейна вілла. Це місце відпочинку та спокою для родини із дітьми.

Будинок побудований в невеликому містечку Амакеука, що у центрально-західній Мексиці. Кам’яна споруда є творінням колаборації двох архітектурних студій – CoA arquitectura та Departamento de Arquitectura.

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Площа проєкту налічує 415 квадратних метрів.

Природа посеред вілли / Фото Archdaily

Дім розташований серед гущі дерев та оповитий запахом кави. Він ніби занурений у природний яскравий ландшафт мексиканської природи.

Стильна огорожа / Фото Archdaily

Центральна частина будинку – це велика вітальня, а поруч з нею є дві просторі спальні кімнати. З кімнат виходять отвори до саду, які з'єднують зовнішній та внутрішній простори.

Кам'яна кухня / Фото Archdaily

Головна будівля спроєктована навколо центрального внутрішнього дворика, і приміщення будинку виникають концентрично до нього.

Відмінний простір / Фото Archdaily

Для зовнішніх стін використовується місцевий камінь, щоб гармонізувати будівлю з ландшафтом. Інтер'єр розділили чорними блоками для відокремлення внутрішніх просторів та обмеження внутрішнього дворика.

Дворик із казки / Фото Archdaily

Мексиканська вілла – це схованка для відпочинку та спокою, оповита запахом кави та обрамлена кам'яними стінами.