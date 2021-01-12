Каждому нужно место для отдыха и душевного покоя, чтобы насладиться чашкой чая, почитать книгу или просто насладиться огнем камина. О резиденции, построенной посреди леса одного из крупнейших городов Индонезии и вызывает зависть и восхищение – в нашем материале.

Резиденция расположена на склоне холма города Бандунг. Она получила название EH House и задумана как вилла выходного дня для матери и ее детей. Архитекторами данного проекту выступает компания Аndramatin, информирует Archdaily.

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Вилла имеет 3 спальни, которые связанные одним большим открытым балконом.

Нетипичная форма сооружения / Фото Archdaily

Резиденция скрыта от дороги и посторонних глаз за холмами и густыми соснами, а с ее панорамных окон открывается великолепный вид на город и лес.

Густой лес дает приют дома / Фото Archdaily

Прохладный климат Бандунга использовали и сбалансировали с использованием дранки на крыше, тикового дерева в интерьере и железа с деревом на балконе. Кроме тепловых соображений, дизайн обеспечивает комфорт и ощущение тепла в вилле.

Открытая веранда для отдыха / Фото Archdaily

На первом этаже размещены общие открытые пространства и несколько спален. На втором этаже есть полуоткрытый балкон, зона гостиной, обеденная зона и комната для чтения в антресоли.

Вечерний вид дома / Фото Archdaily

EH House – это прекрасная вилла с обособленным камином, большим раздвижными стеклянными дверями, через которые можно выйти на невероятный балкон с прекрасным пейзажем.